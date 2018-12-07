Vali Baruş'un Ziyaretleri

Malatya Valisi Aydın Baruş, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'nu ziyaret etti.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, ziyarette yaptığı konuşmada, sivil toplum örgütleri ile bir araya gelerek sorunları ve kentti dinlediklerini belirtti.

Malatya'ya yön veren iş adamlarını dinlenin geniş bir vizyon oluşturacağına değinen Baruş, "Ticaret Sanayi Odası da ticaret adamlarının örgütlendiği bir kurum. O nedenle daha sıklıkla bir araya geleceğiz ve daha iyisi için çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu da ziyaretinden dolayı Vali Baruş'a teşekkür etti.

Sadıkoğlu, Vali Baruş'un Malatyalı iş adamları ile bir araya gelerek kendilerini dinlemesinin ciddi bir sinerji oluşturacağını ifade etti.