Vali Baruş trafik denetimine katılarak sürücüleri uyardı

10.08.2019 15:50

Malatya-Elazığ yolundaki uygulama noktasını denetleyen Malatya Valisi Aydın Baruş, bayram için yola çıkan sürücülere uyarlarda bulunarak emniyet kemeri kullanmanın önemini anlattı.

Kurban Bayramı dolayısıyla trafik kazalarının önüne geçmek için trafik polisleri tarafından Malatya-Elazığ yolunda denetim yapıldı. Uygulamada emniyet kemeri takıp takmadıkları denetlenen sürücülere, araç kullanırken cep telefonu kullanmamaları ve hız limitine uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Malatya Valisi Aydın Baruş da İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ile birlikte uygulama noktasına gelerek denetimlere katıldı.

Vali Baruş, emniyet kemerinin önemine dikkat çekmek için ilk olarak emniyet kemeri simülasyon aracına binerek gazetecilere poz verdi. Daha sonra durdurulan bir otobüse binen Vali Baruş, yolculara emniyet kemeri takmanın önemini anlattı. Vali Baruş ardından uygulama noktasında sürücüleri bilgilendirmek amacıyla oluşturulan Yaşam Tüneli'nde sürücülere ve yolculara emniyet kemeri takılması ve hız limitlerine riayet edilmesi gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.

Burada gazetecilere bir açıklama yapan Baruş, herkesin bayramını tebrik eden Baruş, bayramın İslam Alemine ve ülkeye esenlik ile huzur getirmesini temenni etti. Bayram ziyaretleri için yola çıkan vatandaşların kurallara riayet etmesinin çok önemli olduğunu kaydeden Baruş, Kurban Bayramı dolayısıyla Malatya'da alınan tedbirleri paylaştı.

Vali Baruş, Kurban Bayramının bir gün öncesini ve bir gün sonrasını kapsayacak şekilde 7 gün boyunca her gün 54 trafik ekibi ve 135 personelin kara yollarında görev yapacağını söyledi. Vali Baruş, otobüslerde sürücülerin trafik kurallarına riayet edip etmedikleri konusunda 9 sivil personelin otobüslere bineceğini ve denetim yapacağını da belirtti.

Baruş, bayram süresince bin 703 trafik, 5 bin 113 diğer olmak üzere toplam 6 bin 816 personelin görev yapacağını aktardı. - MALATYA

Kaynak: İHA