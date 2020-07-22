Vali Baruş'tan Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı
Malatya Valisi Aydın Baruş, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesine bağışladı.
22.07.2020 11:39 | Son Güncelleme: 22.07.2020 12:25
Malatya Valisi Aydın Baruş, kurbanını Türkiye Diyanet Vakfı Malatya Şubesine bağışladı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Veysel Işıldar'dan Türkiye Diyanet Vakfı 2020 yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu hakkında bilgi alan Baruş, kurban bağışında bulundu.
İl Müftüsü Işıldar, Vali Baruş'a teşekkür ederek, bağış makbuzunu takdim etti.
Kaynak: AA