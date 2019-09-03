Vali Baruş'tan mahalle ziyaretleri

03.09.2019 16:26

Malatya Valisi Aydın Baruş, mahalle ziyaretlerini sürdürdü.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Mahalli İdare ve Denetim Müdürü İsmet Timür ile Hıroğlu, Hamidiye, Molla Kasım ve Tecde mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti.

Ziyaretlerinde Hıroğlu Mahallesi Muhtarı Uğur Topaloğlu, Hamidiye Mahallesi Muhtarı Kazım Karabekir ve Molla Kasım Mahallesi Muhtarı Musa Taşdemir ve Tecde Mahalle Muhtarı Ali Yiğit ile bir araya gelen Vali Baruş, sorun ve talepleri dinledi.

Baruş, mahallelerin sıkıntıları ve çözümü noktasında yürütülecek çalışmalar hakkında muhtarlardan bilgi aldı, talepleri yerinde gördü.

Muhtarlar, ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirerek Baruş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA