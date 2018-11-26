Vali Baruş'tan Başkan Gürkan'a Ziyaret

Malatya Valisi Aydın Baruş, daha önce kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'a iadei ziyarette bulundu.

Vali Aydın Baruş'u, Battalgazi Belediye binası önünde Gürkan ve yardımcıları karşıladı.

Gürkan, bugüne kadar gerçekleştirdikleri projeleri bina girişinde bulunan maket ve prototiplerle Baruş'a anlattı.

Baruş da bu sıcak karşılamadan dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğim andan itibaren gerek belediyeler, kamu kurum ve kuruluşlarımızın gerekse vatandaşlarımızın sıcak karşılamalarına şahit oldum. Malatya çok güzel bir il, gerek insan yapısı gerek doğası ve ekonomisi ile hizmetin en iyisine layık bir kent. Bizim Valilik olarak misyonumuz, belediyeler, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleriyle vatandaşlarımızla el ele vererek, Malatya'nın gelecek günlerini daha aydınlık daha güzel kılmak. Bu anlamda her türlü iş birliğini gönül birliği ile gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Gürkan ise ziyaretten memnuniyet duyduklarını dile getirerek, "Sayın Valimizle nasipse Büyükşehir'de, şu an da Battalgazi'de beraber çalışacağız. Valimizle aynı ilde çalışmaktan büyük onur duyuyorum. Kendisinin geçmiş tecrübelerini paylaşıp Malatya'ya yansıtması noktasında da önemli katkı sağlayacağını ümit ediyorum. Kendilerini burada görmekten mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.