Vali Baruş, okullarda salgın tedbirlerini denetledi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Beydağı Anadolu Lisesi, Begüm Kartal İlkokulu ve Vali Galip Demirel Ortaokulunu ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Beydağı Anadolu Lisesi, Begüm Kartal İlkokulu ve Vali Galip Demirel Ortaokulunu ziyaret ederek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte koronavirüs salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında yüz yüze eğitime başlayan öğrencilerle bir araya gelen Vali Aydın Baruş'un ziyaretinde Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, okul müdürleri ve öğretmenler hazır bulundu.

Okullarda incelemelerde bulunarak okul idarecileri ve öğretmenlerle görüşen Vali Baruş, hijyen tedbirleri, maske kullanımı, sınıfların sosyal mesafeye göre düzenlenmesi hususlarını yerinde inceleyerek, okulların fiziki yapısının tedbirlere uygunluğu ve eğitim öğretim çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sınıflarında ziyaret ettiği öğrencilerle yakından ilgilenen Vali Aydın Baruş, çocukların derslerine iyi çalışmaları ve hijyen tedbirleri, maske kullanımı, sosyal mesafe kurallarına dikkat etmeleri yönünde tavsiyelerde bulundu.

Öğretmenlerle toplantı düzenleyerek pandemi sürecinde okullarda yürütülen eğitim hakkında bilgi alan Baruş, kontrollü normalleşme süreciyle birlikte yüz yüze eğitimin devam edebilmesi için alınacak tedbirlere titizlikle uyulması gerektiğini ifade ederek, bu konuda öğretmenlerin daha dikkatli olmalarını istedi, öğretmenlerin görüş ve önerilerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeter Erdine