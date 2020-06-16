Vali Baruş: "İlimizde tedavi gören 67 Kovid-19 hastamız var"
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Vali Baruş: "İlimizde tedavi gören 67 Kovid-19 hastamız var"

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısıyla ilgili, "Şu an ilimizde tedavi gören ve takip edilen toplam 67 Kovid-19 hastamız var." dedi.

16.06.2020 18:26 | Son Güncelleme: 16.06.2020 18:31

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentteki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısıyla ilgili, "Şu an ilimizde tedavi gören ve takip edilen toplam 67 Kovid-19 hastamız var." dedi.

Vali Baruş, Kovid-19 ile ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin esas gündeminin yeni tip koronavirüs ile mücadele olduğunu hatırlatarak, son günlerde salgının yayılımı açısından artış olduğuna dikkati çekti.

Baruş, Malatya'da aşırı bir artış oranı olmamasına rağmen vaka sayılarında artış olduğunu aktardı.

Baruş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yeni normal hayata geçtik, iş yerlerimiz açıldı, sokağa çıkma yasakları kalktı. Ancak bu yeni hayat kapsamında uyarılara ve kurallara riayet etmemiz lazım ki tekrar salgınla yoğun bir mücadele sergilemek durumunda kalmayalım. Bu kapsamda sosyal ortamlarda, cadde ve sokaklarda maske takmak çok önemli. Maske takmadan lütfen sosyal ortamlara girmeyelim, sokağa çıkmayalım. Sadece maske takmak da yeterli değil, diğer insanlarla aramızdaki sosyal mesafeye çok dikkat edelim. Mümkün olduğunca evimize çabuk dönmeye çalışalım. Evimiz en güvenli ortamdır."

Baruş, tüm vatandaşlardan maske kullanmasını, sosyal mesafeye dikkat etmesini ve hijyen kurallarına uymasını istedi.

Açıklamasında kentteki vaka sayılarına da değinen Baruş, şunları kaydetti:

"Şu an ilimizde tedavi gören ve takip edilen toplam 67 Kovid-19 hastamız var. Bunların 29'u hastanede olanların 27'si serviste tedavi görüyor. Biri yoğun bakımda, diğeri ise entübe durumda. 38 hastamız da evlerinde takip ediliyor. Bu sayının her geçen gün artma ihtimali var, bunu iyi bilelim.

Eğer biz kurallara dikkat etmezsek, uyarıları dikkate almazsak bu salgınla her an karşılaşma ihtimalimiz var. Şehrimiz tarım ili olması ve kayısı mevsimi münasebetiyle dışarıdan geçici tarım işçileri gelecek. Bu konuda Pandemi ve İl Hıfzısıhha Kurulu'nda gerekli kararları almıştık. Geçici tarım işçisi getirecek üreticilerimiz mutlaka İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine başvursunlar."

Vali Baruş: 'İlimizde tedavi gören 67 Kovid-19 hastamız var'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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