Vali Baruş, foto kampı ziyaret etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Arapgir ilçesinde düzenlenen "5. Uluslararası Foto Kampı"nı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Malatya Foto Kampı, fotoğraf çekimleri, fotoğraf sergileri, doğa ve kanyon yürüyüşleri, at binme ve müzik dinletileri şeklinde devam ediyor.

Arapgir ilçesine gelen yerli yabancı yüzlerce fotoğraf sanatçısı, ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerek fotoğrafladıkları kamp alanında incelemelerde bulunan Vali Baruş, misafirlerle sohbet ederek duygu ve düşüncelerini dinledi.

Ziyarette Vali Baruş'a MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ile Malatya Emniyet Müdürü Ömer Urhal da eşlik etti.

Kaynak: AA