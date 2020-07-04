Vali Baruş eğitim ve sağlık yatırımlarını inceledi Malatya Valisi Aydın Baruş, inşaatı devam eden eğitim ve sağlık yatırımlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, inşaatı devam eden eğitim ve sağlık yatırımlarını inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, Erman Ilıcak Eğitim Kampüsü, Yeşilyurt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, güçlendirme çalışmaları yapılan Malatya Lisesi, Fırat İlkokulu, Kazım Karabekir İlkokulu ve 15 derslikli Hanımınçiftliği Okulunu ziyaret ederek, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan ve İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı ile yüklenici firmadan bilgiler aldı.

Vali Baruş, 24 Ocak'taki depremin ardından yaklaşık 29 okulun zarar gördüğünü ve yenilenmeleri yönünde karar aldıklarını belirterek, "Yeni yapılan bu okullarda çocuklarımız daha sağlam yapılarda, daha iyi koşullarda eğitimlerine devam edecek. Böylece eğitim kalitemizi daha da yükseltme gayretindeyiz." ifadelerini kullandı.

İnşaatların mümkün olduğunca sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde bitirilip yeni eğitim öğretim yılına hazır hale gelmesi konusunda talimat veren Vali Baruş, Çarmuzu Sağlık Hizmetleri Merkezi inşaat alanına geçti.

Burada İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Fikret Onhan'dan bilgi aldı.

Kaynak: AA