Vali Baruş'dan LGS birincilerine ödül

Malatya Valisi Aydın Baruş, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında tam puan alan 7 öğrenciye ödül verdi.

Valilik Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Vali Baruş, 500 tam puan alarak başarı gösteren öğrencilerle gurur duyduğunu söyledi.

Malatya'nın Liselere Geçis Sistemi sınavında geçmiş yıllarda önemli başarılar elde ettiğini belirten Baruş, bu yıl da okul ve ilçeler bazında analiz çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Arzularının çocukların geleceğe en iyi şekilde hazırlanması olduğunu ifade eden Baruş, şunları kaydetti:

"Bu başarı oranlarının daha ileriye taşımak ve burada da arkadaşlarına çevresine örnek oluşturacak başarı sağlamış gençlerimize ödüllendirmeyi önemsiyoruz. Bu anlamda bugün öğrencilerimizi ve ailelerini bugün buraya davet ettik. İnşallah birazdan kendilerine bu başarılarının hem anısı olarak kalmak üzere hem de yorucu bir çalışmadan çıkmanın vermiş olduğu rahatlıkla bundan sonraki süreçte de bu başarıları bu azimlerini devam ettirmeleri için kendine teşvik mahiyetinde küçük ödüllerimiz olacak. İlimizde 7 öğrencimiz 500 tam puan alarak inşallah arzu ettikleri, hayallerini kurdukları liselere kayıtlarını yaptıracaklar."

Konuşmanın ardından Vali Baruş, öğrencilere kitap hediye etti.

Kaynak: AA