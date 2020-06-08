Vali Baruş, Afet Barınma Sistemleri işletmesinin inşaatını inceledi
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Vali Baruş, Afet Barınma Sistemleri işletmesinin inşaatını inceledi

Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk Kızılay tarafından eski Vagon Fabrikası yerleşkesinde yapımına başlanan Afet Barınma Sistemleri işletmesinin inşaatını inceledi.

Vali Baruş, Afet Barınma Sistemleri işletmesinin inşaatını inceledi
08.06.2020 11:13 | Son Güncelleme: 08.06.2020 11:50

Malatya Valisi Aydın Baruş, Türk Kızılay tarafından eski Vagon Fabrikası yerleşkesinde yapımına başlanan Afet Barınma Sistemleri işletmesinin inşaatını inceledi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Baruş, inceleme esnasında Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Umut Yalçın, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ve Proje Müdürü Mehmet Kurnaz'dan inşaat aşamasındaki Afet Barınma Sistemleri işletmesi hakkında bilgi aldı.

Projenin önemli olduğuna dikkat çeken Baruş, "Projenin hayata geçmesi ile önce Malatya'da daha sonra tüm Türkiye'de önemli bir atılım gerçekleşmiş olacak. İnşallah en kısa zamanda tamamlanarak hizmete açılır." ifadelerini kullandı.

Umut Yalçın ise hızlı bir şekilde inşaatı tamamlayarak Afet Barınma Sistemlerini eylül sonunda bitirmeyi ve ocak ayında üretime başlamayı planladıklarını kaydetti.

Yalçın, üretilecek prefabrike yaşam konteynırlarının ihraç edileceğini belirterek, 37 bin 500 metrekare kapalı alanda oluşturulacak işletme için yerel kaynaklar kullanıldığını, 300 ile 700 kişi arasında bir istihdam sağlanacağını aktardı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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