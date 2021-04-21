Vali Baruş, AA Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti

Malatya Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti.

Malatya Valisi Aydın Baruş, Anadolu Ajansı (AA) Gaziantep Bölge Müdürlüğü Başmuhabiri Ramazan Ercan'ı kabul etti.

Vali Baruş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek AA'nın Türkiye'de ve dünyada önemli görevler yaptığını belirtti.

Ramazan Ercan da AA'nın çalışmaları hakkında Baruş'a bilgi verdi.

Ercan, daha sonra İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'i de ziyaret etti.

Ziyarette Ercan, Vali Baruş ve Emniyet Müdürü Dağdeviren'e AA tarafından hazırlanan "100 Yıllık Türkiye" ile "Yıllık 2020" kitaplarını takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik