Vali Baruş'a Hayırlı Olsun Ziyaretleri

Malatya Valisi Aydın Baruş'a hayırlı olsun ziyaretleri devam ediyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 6 kasımda Malatya'da göreve başlayan Vali Aydın Baruş'a hayırlı olsun ziyaretleri sürüyor.

Malatya AK Parti Milletvekili Bülent Tüfenkci beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Battalgazi ve Yeşilyurt ilçe yönetimi ve muhtarlarla Baruş'u ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Baruş'u, Asrın İş Adamları (ASRİAD) Malatya şube Başkanı Aziz Özel ve Dernek üyeleri, Cihannüma İl Temsilcisi Ahmet Ünver ve dernek üyeleri, Yeşilyurt Muhtarlar Derneği BaşkanıSüleyman Şahbaz ve dernek üyeleri, MÜSİAD Malatya Şube Başkanı İbrahim Kalan ve dernek üyeleri de ziyaret ederek, yeni görevinde başarı dileklerini iletti.

Battalgazi Muhtarlar Derneği Başkanı Vahap Ortaç ve dernek üyeleri de Vali Baruş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gelen konuklar ile makamında bir süre sohbet ederek bilgi alan Baruş, ziyaretlerinden dolayı konuklara teşekkür etti.