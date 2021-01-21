Vali Baruş'a emniyet ve jandarmadan brifing
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Vali Baruş'a emniyet ve jandarmadan brifing

21.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 21.01.2021 14:54
Vali Baruş'a emniyet ve jandarmadan brifing

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek brifing aldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek brifing aldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Aydın Baruş, 2020'nin sona ermesi dolayısıyla kentteki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ederek 2020 yılında yapmış oldukları çalışmalarla ilgili brifing alıp 2021'de yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi almak için toplantılar düzenliyor. Bu kapsamda Vali Baruş, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek brifing almaya başladı.

Vali Baruş, İl Emniyet Müdürlüğü önünde İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, müdür yardımcıları ve şube müdürleri tarafından karşılandı. Karşılamanın ardından Vali Aydın Baruş şeref defterini imzaladı.

Bilgilendirme toplantısında Vali Aydın Baruş'a, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde genel asayiş durumu, icra edilen faaliyetler ile personel durumu hakkında detaylı bilgiler verildi.

İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Baruş, İl Jandarma Komutanlığı önünde İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce ve şube komutanları tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından şeref defterini imzalayan Vali Baruş, İl Jandarma Komutanlığı toplantı salonunda düzenlenen bilgilendirme toplantısında İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde genel asayiş durumu, icra edilen faaliyetler ile personel durumu hakkında bilgiler aldı.

2021 yılı il genelindeki kolluk kuvvetlerinin lojistik kapasitesi, genel asayiş durumu, planlanan çalışmaları, görev ve sorumlulukları, çalışma alanları gibi bilgiler hakkında ayrıntılı brifing alan Vali Aydın Baruş, vatandaşın huzurunun temini için özverili bir şekilde çalışmalarını yürüten kolluk kuvvetlerine teşekkür ederek başarılar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Volkan Kaşik

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