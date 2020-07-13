Vali Baruş, "251 şehit için 251 ünite kan bağışı" kampanyasına katıldı
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Vali Baruş, "251 şehit için 251 ünite kan bağışı" kampanyasına katıldı

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "251 şehit için 251 ünite kan bağışı" kampanyasına katıldı.

Vali Baruş,
13.07.2020 17:27 | Son Güncelleme: 13.07.2020 17:59

Malatya Valisi Aydın Baruş, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen "251 şehit için 251 ünite kan bağışı" kampanyasına katıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Baruş, 5 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Emniyet Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen kampanyada 251 emniyet personeli kan bağışında bulundu.

Malatya Valisi Aydın Baruş, programda, şehitlere Allah'tan rahmet diledi.

Kampanyanın millete örnek olacağını aktaran Baruş, şunları kaydetti:

"İl Emniyet Müdürlüğümüzü böyle bir kampanya düzenledikleri için tebrik ediyorum. Kızılay hastalarımızın kan stokunu temin eden temel kuruluş. O anlamda da özellikle bu pandemi sürecinde bazı zorluklar yaşadık, kan temini noktasında bizlerde en azından 15 Temmuz 2016'da hain darbe kalkışmasına karşı kıyama duran, Türk'ün yeniden diriliş destanını yazan milletimizin vermiş olduğu 251 şehidimizi de anma, onları rahmetle yad etmek anlamında, sembolik anlamda bu kan verme kampanyasının düzenlenmesini anlamlı buluyoruz. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi biz de bu kampanyaya iştirak edeceğiz ve şehitlerimizi de rahmetle anacağız."

İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren de 15 Temmuz'da cesareti, ihaneti ve şehadeti birlikte yaşadıklarını belirtti.

Malatya Emniyet Müdürlüğü olarak şehitleri minnet ve şükranla andıklarını aktaran Dağdeviren, "Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize minnetlerimizi ifade ediyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız ve unutturmayacağız. 15 Temmuz'u Allah bir daha milletimize yaşatmasın." ifadesini kullandı.

Programa, Malatya POMEM Müdürü Faruk Nalçacı, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu, Kızılay Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi Umut Yalçın ve emniyet personeli katıldı.

Kaynak: AA

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