Vali Baruş, 2. OSB'de pandemi tedbirlerini inceledi
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Vali Baruş, 2. OSB'de pandemi tedbirlerini inceledi

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Organze Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikalarında alınan tedbirleri inceledi.

Vali Baruş, 2. OSB'de pandemi tedbirlerini inceledi
09.06.2020 10:25 | Son Güncelleme: 09.06.2020 11:00

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Organze Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikalarında alınan tedbirleri inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, OSB'deki maske ihracatının yapıldığı fabrikanın yetkililerinden üretimle ilgili bilgi alan Baruş, pandemi sürecinde salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla işletmeleri ziyaret ettiklerini belirtti.

2. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tekstil fabrikalarının maske ve tulum üretiminde ülkeye katkıda bulunduklarını ifade eden Baruş, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar esnasında almış oldukları sağlık tedbirlerine dikkat etmelerinden dolayı işletme sahiplerimize teşekkür ediyorum. İlimizin ve ülkemizin ihracat lokomotifleri olan bu işletmelerimizde çalışan personelin salgından korunması bizler için çok önem arz ediyor. Alınan tedbir ve önlemlerden ötürü işletmelerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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