Vali Baruş, 2. OSB'de pandemi tedbirlerini inceledi Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Organze Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikalarında alınan tedbirleri inceledi.

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Organze Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikalarında alınan tedbirleri inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, OSB'deki maske ihracatının yapıldığı fabrikanın yetkililerinden üretimle ilgili bilgi alan Baruş, pandemi sürecinde salgının önlenmesine yönelik alınan tedbirleri yerinde incelemek amacıyla işletmeleri ziyaret ettiklerini belirtti.

2. Organize Sanayi Bölgesinde yer alan tekstil fabrikalarının maske ve tulum üretiminde ülkeye katkıda bulunduklarını ifade eden Baruş, şöyle devam etti:

"Bu çalışmalar esnasında almış oldukları sağlık tedbirlerine dikkat etmelerinden dolayı işletme sahiplerimize teşekkür ediyorum. İlimizin ve ülkemizin ihracat lokomotifleri olan bu işletmelerimizde çalışan personelin salgından korunması bizler için çok önem arz ediyor. Alınan tedbir ve önlemlerden ötürü işletmelerimizi tebrik ediyorum."

Kaynak: AA