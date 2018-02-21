Vali Balkanlıoğlu'ndan Ziyaretler

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Bitlis'in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaralanan Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Dertli ile ilahiyatçı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu ve 100 yaşını aşan Sakaryalıları evlerinde ziyaret etti.

Balkanlıoğlu, görev yaptığı Bitlis'in Hizan ilçesinde çığ düşmesi sonucu yaralanan ve tedavisine baba evinde devam edilen Dertli'yi ziyaret ederek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Dertli'ye geçmiş olsun dileklerini ileten Balkanlıoğlu, "Tüm Mehmetçiklerimize dua ediyoruz." dedi.

Balkanlıoğlu, daha sonra Hendek ilçesinde yaşayan 89 yaşındaki ilahiyatçı Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu'na ziyarette bulundu.

Tefsir üzerine birçok eseri bulunan Cerrahoğlu ile sohbet eden Balkanlıoğlu, Cerrahoğlu'nun kütüphanesindeki kitaplar ile fotoğrafları da inceledi.

Cerrahoğlu, ziyaret dolayısıyla Vali Balkanlıoğlu'na imzalı bir kitabını hediye etti.

Asırlık çifte ziyaret

Balkanlıoğlu, 100 yaşını geçen Sakaryalılar, Erenler ilçesinden Lütfü Özdemir ve Hendek'te yaşayan Fatma Güler'i evilerinde ziyaret etti.

Vali Balkanlıoğlu'na ziyaretlerinde Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Şenay Sakal, İl Jandarma Komutanı Albay Cengiz Yiğit, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mutlu Işıksu eşlik etti.