Vali Balkanlıoğlu'ndan Gazi Ziyareti

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Mardin'de PKK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen ve 2 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Doğan Levent Çakıroğlu'nu ziyaret etti.

Vali Balkanlıoğlu, Mardin'in Ömerli ilçesi Kovanlı Mahallesi kırsalında düzenlenen ve iki teröristin öldürüldüğü operasyonda yaralanan Jandarma Özel Harekat Timinde görevli Uzman Çavuş Doğan Levent Çakıroğlu'nu, Sapanca ilçesindeki evinde ziyaret etti.

Tedavi süreci hakkında bilgi alan Balkanlıoğlu, Çakıroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi.