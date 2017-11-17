Vali Balkanlıoğlu'ndan Başkan Alemdar'a Taziye Ziyareti
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Başkan Yusuf Alemdar’a taziye ziyaretinde bulundu.
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Başkan Yusuf Alemdar'a taziye ziyaretinde bulundu.
Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, geçtiğimiz günlerde amcası Mustafa Alemdar'ı kaybeden Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a taziye ziyaretinde bulunarak başsağlığı dileklerini iletti. Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali İrfan Balkanlıoğlu'na teşekkür etti. - SAKARYA