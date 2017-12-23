Vali Balkanlıoğlu, Muhtarlarla Bir Araya Geldi

Sakarya Valisi İrfan Balkanlıoğlu, Karasu ilçesinde muhtarlar ve daire müdürleriyle bir araya geldi.



Balkanlıoğlu, Karasu Şehit Üsteğmen İbrahim Abanoz Anadolu Lisesi Konferans Salonu'ndaki toplantıda yaptığı konuşmada, sorunları yerinde dinlemek ve görmek için bir araya geldiklerini söyledi.



Ortaköy Mahalle Muhtarı İsmet Turan, mahallesindeki elektrik tellerinin kopma tehlikesi bulunduğunu ve mahalleye elektriğin yetersiz geldiğini söyledi.



Kar yağdığı zaman ekli tellerin koptuğunu ve elektriksiz kaldıklarını ifade eden Turan, "Bazen günlerce elektriksiz kalıyoruz. Bizim mahalle hala bir yatırım programına alınmadı, bunun için bir çalışma yapılmasını istiyoruz." dedi.



Küçük Karasu Mahalle Muhtarı İbrahim İskender ise mahallede yaşanan okul sorunu hakkında Vali Balkanlıoğlu'ndan yardım istedi.



Karasu Yalı Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Akbaş da Roman vatandaşlar için uzun süredir yer yapmak için çaba gösterdiklerini ancak yapamadıklarını vurgulayarak, çadırlarda kalan vatandaşlar için yardım istedi.



Roman vatandaşlar için konteyner verilmesini öneren Balkanlıoğlu, mevcut sorunların çözümü noktasında ilgili kurumlarla çalışma yapacaklarını aktardı.



Balkanlıoğlu'na Kaymakam Aziz Mercan, Belediye Başkanı Mehmet İspiroğlu, Başsavcı Lütfü Dursun, Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Sakarya İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cengiz Yiğit ve daire müdürleri eşlik etti.