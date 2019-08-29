Vali Balcı, "Etüt Tokat" yaz dönemi kapanış programına katıldı

29.08.2019 16:34

Tokat Valisi Ozan Balcı, "Etüt Tokat" yaz dönemi kapanış programına katıldı.

Balcı, Valilik öncülüğünde başlatılan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen lise ve ortaokul son sınıf öğrencilerini Liseye Geçiş Sınavı (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlayan Etüt Tokat'ın Atatürk Lisesi'ndeki yaz dönemi kapanış programına katıldı.

Etüt Tokat Projesi'nin Tokat'ın kıymetli öğrencileri için tasarlandığını belirten Balcı, "Biz Tokat'ı seviyoruz, Tokat'ın geleceğini inşa edecek olan çocukları seviyoruz. İstiyoruz ki onlar her alanda iyi yetişsin, onları bekleyen mutlu geleceğe emin adımlarla ilerlesinler." dedi.

Türkiye'nin her alanda büyüyüp geliştiğini, önünün çok açık olduğunu vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"Türkiye çok güzel, devlet ve millet kültürü olan bir ülke. Benim isteğim Türkiye her alanda büyüyüp gelişirken çocuklarımız da iddialı olsunlar. Bilimde, sanatta, iş dünyasında, hayatın her alanında iddialı olsunlar ama kuru kuruya iddialı olamayız. Bunu emekle bezememiz lazım. Kültürle, sanatla, eğitimle, alın teriyle bezememiz lazım. Tokat da önemli, bin yıllık kadim bir şehir. Atalarımız burayı ilmek ilmek örmüş. Tokat, nitelikli insanların yaşadığı, sosyal davranış kuralları ve hiyerarşisi oturmuş, demlenmiş şehirlerinden biri. Tokat, şehir kimliği, çalışkanlık, vatanperverlik anlamında Türkiye'nin sayılı şehirlerinden biri."

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan da devletin kaynakları ile yapılan en iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğuna işaret etti.

Kaynak: AA