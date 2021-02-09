Vali Balcı'dan TOGÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyaret

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.

Balcı, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Gürbüz ile Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne ziyarette bulundu.

Okul Müdürü Prof. Dr. Gülistan Erdal ve müdür yardımcısı Fatih Polat'tan bilgi alan Balcı, okul binasında incelemelerde bulundu.

Balcı, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin Türkiye'de açılan ilk tarım temalı protokol lisesi olduğunu belirterek, "Şehrimiz için lisemiz büyük bir şanstır. Özellikle Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Prof. Dr. Mahmut Özer'e ve Rektörümüze çok teşekkür ediyorum. Bizlere her konuda destek sağladılar. Burada tarım alanında daha bilinçli gençler yetiştirilecek ve ülke tarımına büyük katkı sağlanacaktır." dedi.

Rektör Şahin ise Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni kuruluş aşamasından itibaren desteklerini dile getirerek, "Yardımlarını esirgemeyen Bakan Yardımcımız Mahmut Özer'e, Vali Ozan Balcı'ya, okul müdürümüze ve müdür yardımcımıza, tüm çalışanlarımıza çok teşekkür ederim. Ülkemize, şehrimize hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu