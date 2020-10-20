Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madenini gezdi

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan maden ocağını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan maden ocağını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Tokat'ın Turhal ilçesinde bir dizi temasta bulunan Vali Balcı, Elalmış köyünde 1932 yılında kurulan maden ocağında incelemelerde bulundu. Vali Balcı, Cumhuriyet tarihinin ilk antimuan madeni ruhsatının Mustafa Kemal Atatürk tarafından verilmiş olduğunu belirtti. Yıllık bin ton yıllık konsantre antimuan kapasitesi ile maden ocağını ayrı bir değer olduğunu ifade eden Vali Balcı, "Bu maden ağır sanayi, otomotiv, silah ve çelik sanayi gibi sektörlerde kullanılıyor. Turhal Antimuan madeni Tokat için bir değer. 159 kişiye istihdam sağlayan işletme çalışanlarına işlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi

Dünya kalitesinde ve satılabilir nitelikte olan Antimon Konsantresi üretim çalışmalarının 1900'lü yıllara kadar uzanıyor. Turhal Antimon sahalarında 1987-1997 yılları arasında üretime ara verildi. 1997 yılında üretim çalışmaları tekrar başlayan madende rezerv artımına dönük olarak başlatılan sondajlar halen devam ediyor. Sahadaki cevher potansiyelinin birkaç milyon ton seviyesinde olduğu öğrenildi. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı