Vali Azizoğlu, Pasaport ve Ehliyet İşlemlerini Yerinde İnceledi

Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerinin nüfus müdürlüklerince yapılmaya başlamasının ardından uygulamayı yerinde inceleyerek, sürücü belgesi ve diğer vatandaşlık işlemlerini yaptırdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin işlemlerin Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'ne devredilmesinin ardından nüfus müdürlüklerinden yoğun bir mesai başladı. T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine aynı anda başvuruda bulunmaları halinde tek fotoğraf, parmak izi ve imzası ile işlemler yapılabilecek.

Ülke genelinde olduğu gibi Erzurum'da da pasaport ve sürücü belgesi iş ve işlemlerine 02 Nisan 2018 tarihinde başlayan Erzurum Nüfus Müdürlüğü bugüne kadar vatandaşlara 386 sürücü belgesi, 279 da Pasaport verdi.

Yapılan işlemleri yerinde incelemek için Nüfus Müdürlüğüne giden Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu, sürücü belgesi ve diğer vatandaşlık işlemlerini yaptırdı. Tüm evrakları tamamladıktan sonra sıra alan Vali Azizoğlu, pasaport ve sürücü belgeleri iş ve işlemleri için randevu alarak başvuruda bulunan vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Yeni düzenlemeyle vatandaşların, pasaport, ehliyet ve kimliklerini tek bir noktadan aldığına dikkat çeken Vali Azizoğlu, "Vatandaşımıza yönelik yapılan hizmetler kolaylaştırılmıştır. T.C. kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi işlemlerine aynı anda başvuruda bulunmaları halinde tek fotoğraf, parmak izi ve imzası ile işlem yapılabilecek, bu da vatandaşımızın işini kolaylaştırdığı gibi masrafların azalmasını ve boşa zaman kaybının da önüne geçilmesini sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Vali Azizoğlu, önce evraklarını ardından da parmak izi vererek işlemini tamamladı. - ERZURUM