Vali Aziz Yıldırım Yunus Emre İlkokulu'nda Z Kütüphane Açılışına Katıldı
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Vali Aziz Yıldırım Yunus Emre İlkokulu'nda Z Kütüphane Açılışına Katıldı

Vali Aziz Yıldırım Yunus Emre İlkokulu'nda Z Kütüphane Açılışına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Aziz Yıldırım, Yunus Emre İlkokulu'nda aynı anda 50 öğrenciye hizmet sunabilecek kapasitede olan, içerisinde bilgisayar, satranç masası ve takımı, akıl zeka oyunları masası ve takımı ile 2000 kitap bulunan Z kütüphane açılışına katıldı.

Vali Aziz Yıldırım, Yunus Emre İlkokulu'nda aynı anda 50 öğrenciye hizmet sunabilecek kapasitede olan, içerisinde bilgisayar, satranç masası ve takımı, akıl zeka oyunları masası ve takımı ile 2000 kitap bulunan Z kütüphane açılışına katıldı.

Vali Yıldırım kütüphanenin hayırlı olması dileğinde bulunarak kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Ardından kurdele kesildi ve kütüphane gezildi.

Açılışa Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Jandarma Komutamı Kd. Alb. Osman Kılıç katıldı.

Kaynak: Habermetre

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Vali Aziz Yıldırım Yunus Emre İlkokulu'nda Z Kütüphane Açılışına Katıldı - Haberler
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