Vali Aziz Yıldırım Yunus Emre İlkokulu'nda Z Kütüphane Açılışına Katıldı

Vali Aziz Yıldırım, Yunus Emre İlkokulu'nda aynı anda 50 öğrenciye hizmet sunabilecek kapasitede olan, içerisinde bilgisayar, satranç masası ve takımı, akıl zeka oyunları masası ve takımı ile 2000 kitap bulunan Z kütüphane açılışına katıldı.