Vali Aziz Yıldırım Yeni ve Eski İl Emniyet Müdürlerini Kabul Etti
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Vali Aziz Yıldırım Yeni ve Eski İl Emniyet Müdürlerini Kabul Etti

Vali Aziz Yıldırım Yeni ve Eski İl Emniyet Müdürlerini Kabul Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Hakan Fındık'ı ve İçişleri Müşaviri olarak Saraybosna'ya atanan Mehmet Erduğan'ı makamında kabul etti.

Vali Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazetede yayımlanan Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi ile Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Mehmet Hakan Fındık'ı ve İçişleri Müşaviri olarak Saraybosna'ya atanan Mehmet Erduğan'ı makamında kabul etti.

Vali Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'a yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

İçişleri Müşaviri olarak Saraybosna'ya atanan Mehmet Erduğan'a da yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: Habermetre

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