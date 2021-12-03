Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım Türkü Şenliği'ne Katıldı

Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy Ticaret Sanayi Odası Trakya Anadolu Lisesi müzik öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırladığı Türkü Şenliği Programı'na katıldı.

Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım'ın yanı sıra 26. Dönem Milletvekili Ayşe Doğan, Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer, hayırseverler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Ülkemizin farklı yörelerine ait türkülerin seslendirildiği konser, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Konserin sergilenmesinin ardından Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, 1. Bölümün Koro Şefi Müzik Öğretmeni Yasemin Şahin'e plaket taktim etti.

Plaket taktim etmesinin ardından konuşan Vali Yıldırım; "Güzel bir akşamdı. Türküler bizim hayatımızı anlatır. Türküler bizim toplumumuzun içinden çıkar, yüreğimizden fışkırır, ağzımızdan dökülür. Bugün kardeşlerimiz Azerbaycan'dan, Anadolu'nun içlerinden, Balkanlardan, Ege'den Trakya'dan, hepsinden türküler dinlettiler. Bazen hüzünlendik, bazen de neşelendik, neşeyle dinledik hatta katıldık. Bize bu güzel anları yaşatan kardeşlerimize tekrar teşekkür ediyorum. " dedi.

Ardından Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru 2. Bölüm Şefi Müzik Öğretmeni Yasemin Hamzalı'ya plaket taktim etti.

Program, plaket taktiminin ardından istek üzerine gönüllü olan öğrenci ve öğretmenin türküler söylemesiyle sona erdi.

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