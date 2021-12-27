Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım MSC Gülsün Gemisi'nin Asyaport'a Yanaşması Sebebiyle Düzenlenen Törene Katıldı

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Asyaport Limanı, 399 metre metre uzunluğa 61 metre genişliğe sahip, dünyanın en büyük yük gemilerinden biri olan MSC Gülsün'ü ağırladı. MSC'nin Uzakdoğu-Avrupa arasında çalışan gemilerin en büyüğü olan MSC Gülsün sınıfı megamax gemi Asyaport'a yanaştı.

MSC Gülsün Gemisi'nin Asyaport'a yanaşması sebebiyle düzenlenen törene Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım'ın yanı sıra Tekirdağ Milletvekili Enez Kaplan, İl Jandarma Komutan V. Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdür V. Fatih Bozboyacı, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Soyur, Eşi Gülsün Soyuer, kurum müdürleri ve Asyaport personeli katıldı.

Törende konuşan Vali Yıldırım; "Asyaport Tekirdağ'da da Türkiye'de de ilkleri getiriyor. En son olanı da şu anda hep birlikte görüyoruz. 24 bin konteyner kapasiteli büyük bir gemi, dünyanın en büyük gemilerinden biri, yeni nesil mega bir gemi. Hayırlı, uğurlu olsun. Hem Türkiyemize hayırlı olsun, hem Asyaport'a hem MSC'ye hayırlı olsun. Dünyada krizlerin yaşandığı böyle bir dönemde ülkemize gelen gemilerin sayılarının artması, getirilen ve götürülen yüklerin artması hepimizi gururlandırıyor ve hepimizi büyük umutlara sevk ediyor. Ben bunları bize yaşattığı için Ahmet Soyuer'e, eşi Gülsün Soyuer'e, oğlu Emre Soyuer'e bu limanda çalışan personele, MSC'nin sahiplerine teşekkür ediyorum. MSC çok büyük bir değer katıyor, çok büyük bir katma değer katıyor, onun için kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah bu konteynerlerin sayısı artacak ve Türkiye daha da büyüyecek. "

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet