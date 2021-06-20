Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım'dan Babalar Günü Ziyareti
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Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım'dan Babalar Günü Ziyareti

Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım'dan Babalar Günü Ziyareti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Babalar Günü münasebetiyle Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Babalar Günü münasebetiyle Zübeyde Hanım Huzurevi'ni ziyaret etti.

Ziyarette Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, huzurevi sakinleri ile yakından ilgilenerek Babalar Günü'nü kutladı ve günün anısına pasta kesti.

Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım'a Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım'dan Babalar Günü Ziyareti - Haberler
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