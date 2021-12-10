Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım Kültürel Miras Kursları'nı Ziyaret Etti - Haberler
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Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım Kültürel Miras Kursları'nı Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım Kültürel Miras Kursları'nı Ziyaret Etti
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Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı Merkezi'nde bulunan Kültürel Miras Kursları'nı ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Yahya Kemal Beyatlı Merkezi'nde bulunan Kültürel Miras Kursları'nı ziyaret etti.

Tekzip, heykel, karacakılavuz dokumaları, resim kurslarında eğitim gören kursiyerlerin çalışmalarını inceleyen Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, kursiyerlerle sohbet ederek başarılar diledi.

Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu,, Hukuk İşleri Şube Müdürü Melek Bayraktar ve İnsan Hakları Kurulu Üyeleri eşlik etti.

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