Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım Şiddetle Mücadele Farkındalık Semineri'ne Katıldı

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü münasebetiyle, Tekirdağ Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğünde düzenlenen Şiddetle Mücadele Farkındalık Semineri'ne katıldı.

Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımız'ın okunmasının ardından başladı.

Ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Ülkü Uslu bir konuşma yaptı. "Müdür Uslu konuşmalarında şu ifadelere yer verdi: Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla 01 Temmuz 2021 itibariyle 2022-2025 yıllarını kapsayan Kadına Şiddetle Mücadele 4. Ulusal eylem planımız yürürlüğe girmişti.

Sayın Bakanımızın da her fırsatta tanıtımına önem verdiği bu planda şiddete sıfır tolerans ilkesiyle topyekün bir seferberlik ruhu karşımıza çıkmakta. Yeni dönemin yol haritası olacak bu planda: Adalete erişim ve mevzuat, politika ve koordinasyon, koruyucu önleyici hizmetler, toplumsal farkındalık, veri toplama ve İstatistik değerlendirmesi. Başlıkları altında beş temel ana hedef yer almakta ki; yerel yönetimlerin en uç noktaları ve aileye en yakın birimler olarak olarak muhtarlarımızın ve ekonomik anlamda kadını güçlendirmek faaliyetlerini yürütmek bakımından kooperatiflerimizin bu saydığımız hedeflerde önemli rolünüz ve katkılarınız olacağı çok aşikar.

Bu yol haritası doğrultusunda biz de yerelde tüm kurum ve kuruluşlarımızla istişare toplantılarımız sonucunda Sayın Valimizin onayıyla Aralık ayı içinde hazır edeceğimiz kendi il eylem planımız kapsamında zaman zaman sizlerle bir araya eylem planımız kapustiçinde hazır edeceğimiz kendi il gelerek işbirliği adına çalışmalarımız olacağını da bu fırsatla belirtmiş olalım.

İlkini 25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında siz değerli kadın muhtarlarımız ve kadın kooperatiflerimiz temsilcileri ile düzenlediğimiz bu toplantımızın hayırlara vesile olmasını dileyerek tekrar saygılarımı sunuyorum. "dedi.

Ardından Sosyolog Umay Ülker kadına şiddetle ilgili bir seminer gerçekleştirdi.

Toplantıya Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım'ın yanı sıra İl Jandarma Komutan V. Mustafa Çetinkaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, muhtarlar ve Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü personeli katıldı.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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