Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım Ayçiçeği Fotosafari Etkinliği Programı'na Katıldı

Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, turizm konusunda iç turizmi canlandırmak ve halkın turizme daha etkin katılımını sağlamak maksadıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ayçiçeği Fotosafari Etkinliği Programı'na katıldı.

Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım, turizm konusunda iç turizmi canlandırmak ve halkın turizme daha etkin katılımını sağlamak maksadıyla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından düzenlenen Ayçiçeği Fotosafari Etkinliği Programı'na katıldı.

Karaevli Fuar Alanı'nda düzenlenen etkinliğe Vali Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Süleymanpaşa Kaymakam V. Dr. İsmail Altan Demirayak, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Marmaraereğlisi Belediye Başkanı Hikmet Ata, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte Halk Oyunları Ekibi bir gösteri sundu. Ardından Vali Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım, etkinlik alanında kurulan standları gezerek yöresel ürünleri inceledi.

Sonrasında Vali Yıldırım, etkinlik alanına gelen vatandaşların resim yapması için kurulan standı ziyaret ederek fırçayı eline alıp suluboya ile ayçiçeği resmi yaptı.

Etkinlikte Vali Yıldırım, eşi Güllühan Yıldırım, protokol üyeleri ve vatandaşlar etkinlik alanında ve ayçiçeği tarlasında çok sayıda hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sonrasında Trakya Türk TV'ye ropörtaj veren Vali Yıldırım; "Tekirdağ bereketli üretimi bol bir memleket kendimi şanslı hissediyorum. Buralarda yöneticilik yapmak daha kolay.

Tekirdağ'da üretim çok fazla, çok çeşitli. Bir bakıyorsunuz ki kiraz üretimimiz var. Kanola, buğday, lavanta var, ayçiçeği var, zeytinimiz var. Bütün bunların hepsine baktığımızda Trakya kendi kendini besleyen bir bölge. Böylece en yakınındaki İstanbul'un gıdasına da katkıda bulunuyor, hatta bütün Türkiye'ye katkıda bulunuyor. Ayçiçeği üretimi bütün Türkiye'de yaklaşık 1 milyon yedi yüz bin, 1 milyon 900 bin ton arasında. Her sene değişiyor ve bunun yaklaşık yüzde 18'ini sadece Tekirdağ karşılıyor. Yani bu kadar önemli üretimin olduğu bir alandayız, bu kadar bereketli bir üretimin olduğu alandayız. Bunu artırmamız lazım. 1. 5 milyon dekar alanımız var ayçiçek üretimi yapılan. 20 bin ayçiçek üreticisi çiftçimiz var ve çiftçilerimiz yılda 350 bin ton ayçiçeği üretiyor. Gittikçe artıyor işin aslına bakarsanız.

Yağ üretimi önemli bir şey çünkü her gıdada kullanılıyor. Bu yağ üretimi ayrıca dışarıya bağımlılığı azaltıyor. Ayçiçeği üretimi artırırsak, yapılan üretimin verimini artırırsak o zaman çok daha dışarıdan bağımsız hale gelebileceğimizi düşünüyorum.

Yağ konusunda dışarıya olan ihtiyacımız az ama bitmiş değil. Onun için ben çiftçi arkadaşlarımıza istirham ediyorum, bu 1. 5 milyon dönümün daha da çok artmasını arzu ediyorum. Devletimiz teşvik veriyor, üretimin daha fazla artmasını ümit ediyoruz. Daha çok ayçiçeği üretilmesinde fayda var diye düşünüyorum. " dedi.

Ardından Ses Sanatçısı Salih Demirci'nin verdiği konser dinlendi.

Kaynak: Habermetre