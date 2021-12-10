Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Dolayısıyla Düzenlenen Programa Katıldı

Vali Aziz Yıldırım ve Eşi Güllühan Yıldırım, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda 10 Aralık İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin kabulünün 73. yıldönümü dolayısıyla Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü Konferansına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunmasının ardından Sanatçı-Yazar Nurcan Balıbeyi İnsan Hakları Kurulu'nun amacını anlatan bir konuşma yaptı.

Ardından Akademisyen Oğuz Ersöz bir konuşma yaptı. Akademisyen Ersöz konuşmalarında şu ifadelere yer verdi; İnsan haklarının öznesi gerçek kişilerdir. Tüzel kişilerin sahip oldukları haklar insan hakları olarak vasıflandırılamaz. Şüphesiz tüzel kişiyi oluşturan gerçek kişilerin o tüzel kişinin kurulması ve işlemesi bağlamında bazı insan hakları olabilir. Örneğin; bir şirketin sahip olduğu haklar insan hakkı değildir; ancak ortakların şirket kurup ticari faaliyette bulunma hakkı insan hakkıdır. Devletler insan haklarından sadece bir bölümünü mevzuatlarına alırlar, gerçek insan hakları devletlerin kabulünden daha geniştir. İnsan haklarını diğer haklardan ayıran özelliklerin başta geleni evrensel nitelikte olmadır.

İnsan hakları mutlak niteliktedir. Herhangi bir kayıt ve şarta veya birtakım ödevlerin yerine getirilmesine bağlanamaz. Kapsamı daraltılamaz ve pazarlıklara konu edilemez. Vazgeçilmezdir. Temel nitelikte haklardır. Dokunulmazdır. İnsan hakları, insan onurunu korumayı, insanın maddi ve manevi gelişimini amaçlayan haklardır.

İnsan hakları, toplumun sosyal sınıfları içinde zayıf, güçsüz ve korunmasız olanlarının korunmasını da sağlayan bir araçtır. "

Akademisyen Ersöz'ün konuşmasının ardından İnsan Hakları Kurulu Üyesi Meftun Erol, Akademisyen Ersöz'e çiçek taktim etti.

Programa Vali Aziz Yıldırım ve eşi Güllühan Yıldırım'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, Hukuk İşleri Şube Müdürü Melek Bayraktar, İnsan Hakları Kurulu Üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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