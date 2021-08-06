Vali Aziz Yıldırım Vatandaşımız Fatmagül Altınel'i Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım, Ergene ilçemiz ziyaretleri sırasında oğlu Nejati Altınel ile birlikte yaşayan 84 yaşındaki Fatmagül Altınel'i ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım, Ergene ilçemiz ziyaretleri sırasında oğlu Nejati Altınel ile birlikte yaşayan 84 yaşındaki Fatmagül Altınel'i ziyaret etti.

Altınel ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Yıldırım; "İlçelerimizde vatandaşlarımızı ziyaret etmeye gayret ediyoruz. Dertlerini ve taleplerini dinliyor, çözüm için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Devletimiz her zaman zor durumda olan vatandaşlarımızın yanındadır. " dedi.

Vali Aziz Yıldırım'a ziyaretleri sırasında, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç eşlik etti.

Kaynak: Habermetre