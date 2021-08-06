Vali Aziz Yıldırım Vatandaşımız Fatmagül Altınel'i Ziyaret Etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Aziz Yıldırım Vatandaşımız Fatmagül Altınel'i Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım Vatandaşımız Fatmagül Altınel'i Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali Aziz Yıldırım, Ergene ilçemiz ziyaretleri sırasında oğlu Nejati Altınel ile birlikte yaşayan 84 yaşındaki Fatmagül Altınel'i ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım, Ergene ilçemiz ziyaretleri sırasında oğlu Nejati Altınel ile birlikte yaşayan 84 yaşındaki Fatmagül Altınel'i ziyaret etti.

Altınel ailesi ile bir süre sohbet eden Vali Yıldırım; "İlçelerimizde vatandaşlarımızı ziyaret etmeye gayret ediyoruz. Dertlerini ve taleplerini dinliyor, çözüm için gerekli çalışmaları yapıyoruz. Devletimiz her zaman zor durumda olan vatandaşlarımızın yanındadır. " dedi.

Vali Aziz Yıldırım'a ziyaretleri sırasında, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ziya Selçuk Meral Akşener Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Gülşen Onur Akay Müge Anlı Cem Yılmaz
Spor Muslera Aytaç Kara Metin Oktay Ahmet Ağaoğlu Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Aziz Yıldırım Vatandaşımız Fatmagül Altınel'i Ziyaret Etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.8.2021 14:32:25. #1.16#

title