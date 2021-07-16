Vali Aziz Yıldırım Valilik Personelleriyle Bayramlaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Vali Aziz Yıldırım Valilik Personelleriyle Bayramlaştı

Vali Aziz Yıldırım Valilik Personelleriyle Bayramlaştı
Habermetre - Haberler | Sadece Haberler

Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Sahil Güvenlik Komutanı S. G. Yüzbaşı Burak Akanpınar ile birlikte Valilik personelleri ile bayramlaştı.

Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Sahil Güvenlik Komutanı S. G. Yüzbaşı Burak Akanpınar ile birlikte Valilik personelleri ile bayramlaştı.

Vali Yıldırım, Valilik personellerinin bayramını kutlayarak aile ve sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Mustafa Destici İbrahim Aydemir Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Deniz Akkaya Kaan Yıldırım Aslıhan Karalar
Spor Mesut Özil Arda Turan Metin Oktay Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Vali Aziz Yıldırım Valilik Personelleriyle Bayramlaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 18:21:08. #1.14#

title