Vali Aziz Yıldırım Valilik Personelleriyle Bayramlaştı
Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Sahil Güvenlik Komutanı S. G. Yüzbaşı Burak Akanpınar ile birlikte Valilik personelleri ile bayramlaştı.
Vali Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Sahil Güvenlik Komutanı S. G. Yüzbaşı Burak Akanpınar ile birlikte Valilik personelleri ile bayramlaştı.
Vali Yıldırım, Valilik personellerinin bayramını kutlayarak aile ve sevdikleriyle güzel bir bayram geçirmeleri temennisinde bulundu.
Kaynak: Habermetre