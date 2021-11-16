Vali Aziz Yıldırım Türk Dünyası Şaheserleri Konseri'ne Katıldı

TEKİRDAĞ (Habermetre) - Vali Aziz Yıldırım, Tekirdağ Valiliği koordinasyonunda ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Trakya Üniversitesi işbirliğinde gerçekleştirilen Türk Dünyası Şaheserleri Konseri'ne katıldı.

2021 yılının Nizami Gencevi'nin doğumunun 880. yılı ve Yunus Emre'nin vefatının 700. Yılı olması münasebetiyle düzenlenen konserde Türk dünyasından şefler ve sanatçılar Nizami ve Yunus Emre'nin eserlerinden örnekler sundular.

Türkiye'den Prof. Dr. Ahmet Hamdi Zafer'in, Özbekistan'dan Alibek Kabdurahmanov'un yönettiği konser, dinleyicilerin büyük beğenisini kazandı.

Konser, Vali Aziz Yıldırım'ın şeflere çiçek taktim etmesinin ardından sona erdi.

Programa Vali Aziz Yıldırım yanı sıra Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Emekli Vali Halil Ulusoy, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb Osman Kılıç, Kazakistanlı besteci Habibullah Setekov, Azerbaycanlı besteci Hatice Zeynalova, Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve vatandaşlar katıldı.

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