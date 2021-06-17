Vali Aziz Yıldırım Ticaret İl Müdürlüğü'nü Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım, Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına'yı ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım, Ticaret İl Müdürü Mehmet Furtına'yı ziyaret etti.

Ticaret İl Müdürü Furtına ve Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Temel Akkuş tarafından Müdürlük önünde karşılanan Vali Yıldırım sonrasında Müdürlüğe geçerek İl Müdürü Furtına'dan kurumun çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Yıldırım'a Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya eşlik etti.

Kaynak: Habermetre