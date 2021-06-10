Vali Aziz Yıldırım Tekirdağ Anadolu Lisesi'ni Ziyaret Ederek Öğretmen ve Öğrencilerle Buluştu

Vali Aziz Yıldırım, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime başlayan Tekirdağ Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Vali Aziz Yıldırım, 7 Haziran Pazartesi gününden itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitime başlayan Tekirdağ Anadolu Lisesi'ni ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle buluştu.

Sınıfları gezen Vali Yıldırım öğretmen ve öğrencilerle sohbet etti.

Vali Yıldırım Öğretmenler Odası'nda öğretmenlerle yaptığı sohbette; "Sizler geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi, kişilikli, kendine güvenen, ülkesini ve Milletini seven bireyler olarak, çağımızın gereklerine ve ihtiyaçlarına göre, milli ve manevi değerlerimizi benimseyerek özümsemiş bir şekilde yetiştiren kişilersiniz. Yarının Türkiyesi'ni sizlerin yetiştirdiği çocuklarımız, gençlerimiz şekillendirecek. " dedi.

Sınıfta öğrencilerle de sohbet eden Vali Yıldırım; "Bir hobi edinin. Mesleğinizi yaparken yorulduğunuz, sıkıldığınız zamanlar olacak. Hobilerinize yöneldiğiniz zaman dinlendiğinizi, daha iyi hissettiğinizi fark edeceksiniz. Bu hobi, spor olabilir, edebiyat olabilir, sanat olabilir, el becerileri olabilir, yemek yapmak olabilir. Bunların hepsi sizi dinlendirir, tazelenirsiniz. Ondan sonra da aynı şevk ve heyecanla kendi işiniz yapmaya devam edersiniz. Devam edecek heyecanı bulursunuz kendinizde.

Sizlerin sorumluluğu çok fazla, yarının Türkiye'sini sizlere emanet edeceğiz, sizlere bırakacağız. Bizden sonraki nesil Türkiye'yi daha iyi yerlere götürecek, bizim sizinle ilgili düşüncemiz budur. Biz sizlere güveniyoruz. Çünkü sizler daha iyi eğitimler alıyorsunuz. " dedi.

Vali Yıldırım'a Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla eşlik etti.

Kaynak: Habermetre