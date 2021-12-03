Vali Aziz Yıldırım, Tasarım ve Beceri Atölyeleri'nin Açılışına Katıldı

Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy ilçemizde Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Ortaokulu'nda kurulan Yazılım, Tasarım, Müzik, Drama ve Eleştirel Düşünme Becerileri Atölyeleri'nin açılışına katıldı.

Açılışta konuşan Vali Aziz Yıldırım; "Tasarım atölyelerimiz hayırlı uğurlu olsun. Trakya Kalkınma Ajansımız ki dönem başkanı benim, Edirne ve Kırklareli ile birlikte kalkınma ajansımız vasıtası ile açtığımız atölyelerimizden bir tanesi burası. Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin Bey'e teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz için burada bulunacak yavrularımız için, öğretmenlerimizin daha iyi bir eğitim verebilmeleri için gerekli olan atölyelerimiz. Bunların bedelleri devletimizin kaynakları ile karşılanmakta, tabii ki en iyi şekilde kullanılacağından da sizlerin huzurunuza eminim diyebilirim. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum hayırlı uğurlu olsun. " dedi.

Sonrasında kurdele kesildi ve Vali Yıldırım ve beraberindekiler tarafından atölyeler gezildi.

Atölyelerde öğrencilerin çalışmalarını inceleyen Vali Yıldırım, öğrencilerle yaptıkları çalışmalar hakkında sohbet etti.

Programa Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Koçer, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet