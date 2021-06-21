Vali Aziz Yıldırım Tasarım Beceri Atölyelerinin Açılışına Katıldı
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Vali Aziz Yıldırım Tasarım Beceri Atölyelerinin Açılışına Katıldı

Vali Aziz Yıldırım Tasarım Beceri Atölyelerinin Açılışına Katıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Aziz Yıldırım Çerkezköy ilçemiz ziyaretleri sırasında Çerkezköy TSO Trakya Anadolu Lisesi'nde Tasarım Becerileri Atölyeleri'nin (Müzik Atölyesi, Resim Atölyesi, Ahşap Tasarım Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesi) açılışına katıldı.

Vali Aziz Yıldırım Çerkezköy ilçemiz ziyaretleri sırasında Çerkezköy TSO Trakya Anadolu Lisesi'nde Tasarım Becerileri Atölyeleri'nin (Müzik Atölyesi, Resim Atölyesi, Ahşap Tasarım Atölyesi ve Robotik Kodlama Atölyesi) açılışına katıldı.

Ziyarette Müzik Atölyesi'nde öğrenciler kısa bir gösteri sunarak yeteneklerini gösterdiler.

Ardından Öğretmenler Odası'nda öğretmenlerle sohbet eden Vali Yıldırım; "Sizler geleceğimizin teminatı çocuklarımızı ve gençlerimizi yetiştiren kişilersiniz. Yarının Türkiyesi'ni sizlerin yetiştirdiği çocuklarımız, gençlerimiz şekillendirecek. " dedi.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutamı Kd. Alb. Osman Kılıç, İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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