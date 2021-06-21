Vali Aziz Yıldırım Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'ni Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım, Seval Ahmet Çetin Fen Lisesi'ni ziyaret ederek okulun öğrencilerinden Emre Muncug'un tasarladığı ve TÜBİTAK 2204-A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'nda İstanbul Avrupa Bölge birinciliği ve final yarışmasında Türkiye ikinciliği ettiği projeyi inceledi.