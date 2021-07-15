Vali Aziz Yıldırım Şehit Polis Memuru Münir Alkan'ın Ailesini Ziyaret Etti
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Vali Aziz Yıldırım Şehit Polis Memuru Münir Alkan'ın Ailesini Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım Şehit Polis Memuru Münir Alkan'ın Ailesini Ziyaret Etti
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Vali Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsünde görevini ifa ederken şehit olan Polis Memuru Münir Alkan'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsünde görevini ifa ederken şehit olan Polis Memuru Münir Alkan'ın ailesini ziyaret etti.

Kuran-ı Kerim okunarak dua edilen ziyarette Vali Yıldırım şehidimizin ailesiyle yakından ilgilenerek bir süre sohbet etti.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Vali Yardımcısı Murat Eren, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ülkü Uslu eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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