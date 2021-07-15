Vali Aziz Yıldırım Şehit Polis Memuru Münir Alkan'ın Ailesini Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle 15 Temmuz 2016 günü yaşanan darbe girişiminde İstanbul Boğaziçi Köprüsünde görevini ifa ederken şehit olan Polis Memuru Münir Alkan'ın ailesini ziyaret etti.