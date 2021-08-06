Vali Aziz Yıldırım Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım, Ergene ilçemiz ziyareti sırasında, 2005 yılında Ağrı'da B. T. R Timi'nde görevliyken, geri manevra yapan askeri aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Er Mustafa Erişen'in ailesini ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım, Ergene ilçemiz ziyareti sırasında, 2005 yılında Ağrı'da B. T. R Timi'nde görevliyken, geri manevra yapan askeri aracın çarpması sonucu şehit olan Jandarma Er Mustafa Erişen'in ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Yıldırım; "Şehitlerimiz bizim en kutsal değerlerimizdir. Sizler de bize şehidimizin emanetisiniz. Biz her zaman şehit ailelerimizin yanındayız. Şehitlerimizin fedakarlıkları cesaretleri sayesinde bu kutsal toprakların bizlere vatan olduğunun bilincindeyiz. " dedi.

Sonrasında Kur'an-ı Kerim okunarak tüm şehitlerimize dualar edildi.

Vali Aziz Yıldırım'a ziyaretleri sırasında, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kıd. Alb. Osman Kılıç eşlik etti.

Kaynak: Habermetre