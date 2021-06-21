Vali Aziz Yıldırım Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy ilçemiz ziyaretleri sırasında 25. 10. 2016 tarihinde İstanbul Sarıyer'de bulunan Adile Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim atışı yapıldığı esnada arkadaşının kaza kurşunu ile şehit olan Komiser Yardımcısı Erdem Uçar'ın ailesini ziyaret etti.