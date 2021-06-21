Vali Aziz Yıldırım Şehit Ailesini Ziyaret Etti
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Vali Aziz Yıldırım Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Vali Aziz Yıldırım Şehit Ailesini Ziyaret Etti
Habermetre - Haberler | Toplum

Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy ilçemiz ziyaretleri sırasında 25. 10. 2016 tarihinde İstanbul Sarıyer'de bulunan Adile Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim atışı yapıldığı esnada arkadaşının kaza kurşunu ile şehit olan Komiser Yardımcısı Erdem Uçar'ın ailesini ziyaret etti.

Vali Aziz Yıldırım, Çerkezköy ilçemiz ziyaretleri sırasında 25. 10. 2016 tarihinde İstanbul Sarıyer'de bulunan Adile Mermerci Polis Meslek Yüksek Okulu'nda eğitim atışı yapıldığı esnada arkadaşının kaza kurşunu ile şehit olan Komiser Yardımcısı Erdem Uçar'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyarette Vali Yıldırım, şehidimizin ailesiyle yakından ilgilenerek "sizler bize şehidimizin emanetisiniz bizler, her zaman şehit ailelerinin yanındayız" dedi.

Vali Yıldırım'a ziyaretleri sırasında Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutamı Kd. Alb. Osman Kılıç eşlik etti.

Kaynak: Habermetre

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