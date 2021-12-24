Vali Aziz Yıldırım Özel Optımed Internatıonal Çorlu Hastanesi'nin Açılışına Katıldı

ÇORLU, TEKİRDAĞ (Habermetre) - Vali Aziz Yıldırım, Optımed Sağlık Grubu'nun yeni şubesi olan Özel Optımed Internatıonal Çorlu Hastanesi'nin açılışına katıldı.

Açılış, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı.

Ardından Optımed Sağlık Grubu Genel Müdürü Op. Dr. Ayhan Arslan, Hastane Başhekimi Op. Dr. Nevzat Koç, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer bir konuşma yaparak ilimize hayırlı olması temennisinde bulundular.

Ardından konuşan Vali Yıldırım; "Tekirdağ tarım, sanayi ve turizm kentidir. Tekirdağ, sağlık alanında yaşanan gelişmeler ve yeni açılan hastanelerle sağlık kenti olma yolunda da emin adımlarla ilerlemektedir. Trakya bölgesinin çekim gücü olması, ilimizin donanımlı hastanelere ve başarılı personellere sahip olması sebebiyle çevre illerden ve yurtdışından pek çok hasta ilimize gelerek sağlık hizmeti almaktadır.

Tekirdağ'da 11 tane kamu hastanemiz 1 diş hastanemiz, 2 Ağız ve Diş Sağlığı Merkezimiz (ADSM) ve 1 adet üniversite araştırma hastanemiz vardır. Kamu hastanelerimizde 1912, araştırma hastanemizde 430, diş hastanemizde 5 olmak üzere toplam 2347 yatak sayımız mevcuttur. Kamu hastanelerimiz ve araştırma hastanemiz toplam olmak üzere 5737 sağlık çalışanımız vardır. Bu personelden 867'si hekim, 558'i uzman hekim, 173'ü diş hekimidir. Kamu hastanelerimiz ve araştırma hastanemiz toplam ameliyathane sayımız 59'dur. Ambulans sayımız ise 90 adettir. Modern hastanelerimiz ve nitelikli personelimizle vatandaşlarımıza daha iyi şartlarda sağlık hizmeti vermek için gerekli çalışmaları yürütmekteyiz.

Tekirdağ'da kamu hastanelerinin yanında özel hastanelerimiz de sağlık hizmeti vermektedir. Tekirdağ'da sağlık hizmeti veren 8 özel hastane mevcuttur. Bu hastanelerde 46 doktor, 335 uzman doktor ve 933 sağlık personeli istihdam edilmektedir. Yatak sayısı 871, ameliyathane sayısı ise 8'dir.

Tekirdağ'da vatandaşlarımızın sağlıklı kalabilmesi ve yaşam kalitelerini artırmaları için hizmet verecek olan hastanelerden biri de Özel Optımed Internatıonal Çorlu Hastanesi'dir. Açılışını yapacağımız bu hastane ile vatandaşlarımız hem sağlık hizmeti alacak hem de çok sayıda sağlık personeli istihdam edilecektir.

Bu vesileyle, hastanenin kuruluşunda emeği geçen başta Optimed Sağlık Grubu Genel Müdürü Op. Dr. Ayhan Arslan'a, Optımed Sağlık Grubu Yönetim Kurulu Üyelerine, Hastane Başhekimi Op. Dr. Nevzat Koç'a, İl Sağlık Müdürümüz Ali Cengiz Kalkan'a ve diğer emeği geçenlere teşekkürü borç biliyorum. Bu hastanenin ilimize, bölgemize, ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisiyle, güçlü sağlık sistemimiz, gelişmiş altyapımız, fedakar sağlık personelimizle mücadeleye devam ediyoruz ancak vatandaşlarımızdan aşı olmanın yanında maske, sosyal mesafe ve el hijyeni kurallarına azami ölçüde uymaya devam ederek bizlere destek olmalarını bekliyoruz.

Kış aylarında olmamız sebebiyle virüsün yayılma ihtimali artmaktadır. Bu sebeple tedbirlere daha çok dikkat edelim ve hatırlatma dozu da denilen 3. doz aşıyı olarak virüse karşı kendimizi daha iyi koruyalım. Koronavirüs, aşıdan ve aldığımız tedbirlerden güçlü değildir. " dedi.

Vali Yıldırım'ın konuşmasının ardından hediye taktimi yapıldı ve toplu fotoğraf çekildi.

Kurdele kesilmesi ve hastanenin Vali Yıldırım ve protokol üyeleri tarafından gezilmesinin ardından açılış programı sona erdi.

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