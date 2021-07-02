Vali Aziz Yıldırım Nusratlı Mahallemizde (Agro) Turizm Yapılan Tarım Arazisinde İncelemelerde Bulundu

Vali Aziz Yıldırım, beraberinde Süleymenpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ile birlikte Gürsel Öztekin ve ailesinin Nusratlı Mahallemizdeki bahçesinde incelemelerde bulundu.

Vali Aziz Yıldırım, beraberinde Süleymenpaşa Kaymakamı Harun Kaya, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu ve Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ile birlikte Gürsel Öztekin ve ailesinin Nusratlı Mahallemizdeki bahçesinde incelemelerde bulundu. Vali Yıldırım ve beraberindekiler bahçeyi gezerek üretilen ürünler hakkında üretici Gürsel Öztekin'den bilgi aldılar. Gürsel Tekin; "Bahçemize gelen insanlarımız, alacakları ürünleri kendileri topluyorlar, bahçemizde gezerek fotoğraf çektiriyorlar ve en önemlisi bahçemizden ayrılırken, yüzlerindeki gülümseme ile mutlu bir şekilde bizlere veda ediyorlar. Bahçemize gelen insanlarımızın buradan mutlu bir şekilde ayrılması bizim emeğimizin en büyük karşılığıdır ve bu aynı zamanda bizim azmimizin de kaynağıdır" dedi.

Bahçeyi gezdikten sonra konuşan Vali Yıldırım; "İnsanlarımızın her geçen gün doğal ve yöresel ürünlere ilgisi artmaktadır. Bizler her bakımdan bereketli bir şehirde yaşıyoruz. İlimiz hem turizm hem de tarım alanında yeterli kaynaklara ve potansiyele sahiptir. Turizmin ve tarımın birleşmesi neticesinde ortaya çıkan Agro Turizm, ilimizdeki geçmişi çok eskilere dayanmasa bile, gelecekte çok ilerilere taşınacak ve ilimizin tanıtımına yardımcı olacak bir turizm dalı olarak yerini almış bulunmaktadır. İlimizin turizmine katkıları bulunan değerli çiftçilerimize teşekkür ediyor, bol ve bereketli kazançlar diliyorum. " dedi.

Kaynak: Habermetre