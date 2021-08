Vali Aziz Yıldırım Mesleki Eğitim Diploma Töreni'ne Katıldı

Çorlu Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerini tamamlayarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması almaya hak kazanan ustalara diplomalarını takdim etmek için tören düzenlendi.

Çorlu Mesleki Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerini tamamlayarak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması almaya hak kazanan ustalara diplomalarını takdim etmek için tören düzenlendi.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen Mesleki Eğitim Diploma Töreni'ne Vali Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Çorlu Kaymakam V. Sıtkı Zehin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Kd. Alb. Osman Kılıç, Çorlu TSO Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, İl Milli Eğitim Müdür V. Halit Eren ve Çorlu Mesleki Eğitim Merkezi mezunları katıldı.

Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımız'ın okunmasının ardından başladı.

Ardından Mesleki Eğitim Merkezi mezunu Gürcan Erdoğan, Mesleki Eğitim Merkezi MüdürüAli Kocaaslan, İl Milli Eğitim Müdür V. Halit Eren bir konuşma yaptı.

Sonrasında konuşan Vali Yıldırım; "Burada bulunan mezunlarımız, eğitimlerinin sonunda başarılı olmak sureti ile diploma almaya hak ettiler. Hep birlikte arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin diplomalarını vererek başarılar dileyeceğiz. Bizler beşikten mezara kadar okumanın, öğrenmenin devam ettiğine inanan insanlarız. Demek ki; eğitim doğunca başlıyor ve ölene kadar da devam ediyor. Aldığımız her eğitim hayatımızda bir takım değişikliklere sebebiyet verebilir. Aynı zamanda her eğitilmiş insan bir rol model, bir öğretmen olabilir. Bu öğretmenlik illa sınıflarda öğrencilerine eğitim vermek, atölyelerde gençlere karşılıklı ders vermek demek değil. Okul içerisinde bir rol model olabilecek, mahallede arkadaşları arasında, çalıştığı yerde, hayatının her aşamasında başkalarına hareketleri ile örnek olabilecek kişi her zaman bir öğretmendir. Çünkü diğerleri bakıp ondaki güzellikleri görerek kendilerine örnek alabilirler. Şu anda arkadaşlarımız kendilerine yeni donanımlar sağladılar. Bu donanımlar sayesinde hayatta kendilerine daha güzel iş imkanları ve kazançlar sağlayabilecekler. Hepimizin hikayesi farklıdır. Okumaya sonradan karar vermiş, bir takım nedenlerden eğitiminize ara vermiş olabilirsiniz. Bakın bir sürü imkanlar var. Bu imkanlar çerçevesinde okumak isteyen herkese kapılarımız açık, imkanlarımız mevcut. Sizlerde bundan sonra okuyabildiğiniz kadar, nereye kadar gitmek arzu ederseniz oraya kadar okumaya lütfen devam edin. Bu yüksekokul, fakülte, master olabilir. Bunun çok örnekleri var. Hepinizi tebrik ediyorum Yaşlarınıza bakmadan bu eğitimi aldınız. Bu sizden sonraki arkadaşlarımıza da örnek olacak. Sizler bu kurumu, bu eğitim düşüncesini inşallah sonrakilere göstermiş olabileceksiniz. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum, hepinize teşekkür ediyorum. Bir milleti çağdaş medeniyetler seviyesine taşıyan eğitimdir. Atatürk'ün bu sözünü de hiç unutmayalım. " dedi.

Konuşmasının devamında Vali Yıldırım, Türkiye genelinde devam eden Covid-19 ve orman yangınları konusunda uyarılarda bulundu.

Vali Yıldırım, "Lütfen pandemi şartlarına hepimiz riayet edelim. Emin olun bu virüs henüz bitmedi, toplumda yaygınlığını devam ettiriyor. Eğer bizler tedbir almazsak, bu yaygınlıkta artarak devam edecek. Üzüleceğimiz sonuçlar hiçbirimiz açısından ortaya çıkmasın ve bu emin olun ki çok sevecek bir virüs, insana sevdiğinden bulaşıyor. Yani üzüntüsünü paylaşıyorsunuz sarılıyorsunuz, sevincini paylaşıyorsunuz, sarılıyorsunuz ondan sonra bir bakıyorsunuz ki birinde ikisinde belki bir şey yok bir tane olabilir ki üzerine bir şey bulaşmıştır ondan gelen sonrakilerin hepsine bulaşmaya devam ediyor. Lütfen bu konuda bir müddet daha kendimizi uzak tutalım. Bu sarılmaları bir tarafa bırakıp tebrikleşmeleri sadece canı gönülden yapalım. Bunu bir müddet devam ettirmekte fayda var. Pandemi bütün eğitim hayatımızı etkiledi. Onun için eğitim hayatımızın bir daha kesintiye uğramasını da hiç birimiz istemiyoruz. Ne idareciler olarak ne öğrenciler olarak sizler veya bizlerin çocukları torunları ondan sonra aileler okullar öğretmenlerimiz yani hiç kimse istemiyor. Eğitimdeki bir günlük kayıp emin olun daha sonradan çok büyük bir kayıp haline gelebiliyor. Bu raddede maske ve mesafe kuralına lütfen uyalım. " dedi.

Vali Yıldırım, "Bir müddet ormanlarımızda uzaklaşalım. Ateşli pikniğe çıkmayalım. Güney ve Ege'de çok büyük yangınlar oldu. Hepimiz üzülüyoruz, içimiz yanıyor. 5 bin 300 vatandaşımız, sivil asker mücadele ediyor. Mahallelerimiz, evlerimiz yandı. Bunların tekrar yaşanmaması için mücadele edelim. Evler yeniden inşa edilebilir. Ormanların eski haline gelmesi uzun yıllar alabilir. Lütfen üzerimize düşeni yapalım ve bu yazı ateşsiz piknik yaparak geçirelim. " diye konuştu.

Ardından Vali Yıldırım ve protokol üyeleri diplomaları mezunlara taktim etti.

Mezunların kep atması ve hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından tören sona erdi.

Kaynak: Habermetre