Vali Aziz Yıldırım Merhume Sabiha Güven'in Ailesine Taziye Ziyaretinde Bulundu

BİTLİS (Habermetre) - Vali Aziz Yıldırım, 13. 12. 2021 tarihinde vefat eden Merhume Sabiha Güven'in Süleymanpaşa ilçemiz Ortaca Mahallesi'nde ikamet eden ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Vali Yıldırım, merhumenin oğlu olan Bitlis İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İbrahim Güven'e ve ailesine taziyelerine ileterek merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine sabır ve başsağlığı diledi.

İl Müftüsü İsmail İpek'in Kuran-ı Kerim okuyup dua etmesinin ardından ziyaret sona erdi.

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