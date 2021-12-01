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Vali Aziz Yıldırım Marmaraereğlisi İlçemizde

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Vali Aziz Yıldırım Marmaraereğlisi İlçemizde

Marmaraereğlisi ilçemizi ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım, Hükümet Konağı önünde Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve İlçe Protokolü tarafından karşılandı.

Marmaraereğlisi ilçemizi ziyaret eden Vali Aziz Yıldırım, Hükümet Konağı önünde Marmaraereğlisi Kaymakamı Gökhan Gürbüzerol ve İlçe Protokolü tarafından karşılandı.

Karşılamanın ardından makama geçen Vali Yıldırım, Kaymakam Gürbüzerol'dan Marmaraereğlisi ilçemizde yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

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