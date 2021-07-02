Vali Aziz Yıldırım Kamil Korkmaz Zafer Ortaokulu'nda Öğrencilere Karnelerini Verdi

Vali Aziz Yıldırım 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminin tamamlanması sebebi ile Kamil Korkmaz Zafer Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Aziz Yıldırım 2020-2021 Eğitim Öğretim döneminin tamamlanması sebebi ile Kamil Korkmaz Zafer Ortaokulu'nda öğrenciler ve öğretmenlerle bir araya geldi. Öğrencilere karnelerini dağıtarak güzel bir tatil geçirmeleri temennisinde bulunan Vali Yıldırım, karne dağıtımının ardından öğretmenlerle bir araya geldi.

Vali Yıldırım yaptığı konuşmada; "Hiç alışık olmadığımız bir süreç yaşadık. Bir buçuk eğitim dönemimizin neredeyse tamamını pandemi sürecinde geçirdik. Ben de kendi kurumumda 7 yıl kadar eğitimcilik yaptım. Eğitimin hep yüz yüze olması gerektiğini düşündük ama pandemi bizlere öyle bir mecburiyet getirdi ki, uzaktan eğitim sürecini başlatmaktan başka çaremiz kalmadı.

Uzaktan eğitim sürecinde, özellikle bu yıl eğitimi daha da uygulanabilir hale getirdik. Hepimiz alıştık uzaktan eğitime. Ben yine de yüz yüze eğitim tarafındayım ama mecburiyetler çocuklarımızın eğitimsiz kalmasını engellemek için bize yeni yöntemler dayattı. Elektronik ortamda, evlerinizde ya da bulunduğunuz yerlerde kamera karşısına geçmek sureti ile, sınıflarınızdaki öğrencilerinize bir şeyler anlatmaya gayret ettiniz. Onları uzaktan da olsa bir şekilde eğitme, hayata hazırlama gayreti içerisinde oldunuz. Hepinize teşekkür ederim. Hepiniz, sınıf ortamındaymış gibi eğitim vermeye çalıştınız. Bunlar kolay şeyler değil. Sizlerin mesleği netice de öğretmenlik. Kamera ile ilgili özel bir eğitim almadınız ama bunları öğrendiniz. Hepinize müteşekkiriz.

Ben bütün veliler adına, öğrenciler adına, Milli Eğitim camiası adına hepinize teşekkür ederim. Bu gayretler tabi ki sonuçsuz kalmayacak, mutlaka işe yarayacaktır. Öyle ümit ediyorum ki, eylül ayında açılacak okullarda, yüzyüze eğitime devam edeceğiz. Çünkü; geleceğin ne göstereceğini bilmiyoruz. Öğrenciler açısından da zor bir durumdu. Bazen sınıfta dahi sıkılabilen öğrenciler, ekran karşısında ne kadar durabilecekti veya siz onlara ne kadar sahip çıkabilecektiniz? Veliler açısından da bir zorluk yaşandı.

Bütün gün öğrencilerin yanında kalmak ve derslerini bire bir takip etmek zorunda kaldılar. Velilerimiz de nerede ise öğretmenlik gibi bir faaliyet içerisine girdiler. Bunlar kolay bir şey değil. Günümüzün mecburiyetleri bize bunları öğretti. İnşallah bu süreç devam etmez, yüz yüze eğitime başlarız, okullarımız yine cıvıl cıvıl olur. Okul yaşantısı farklı sektörleri de besliyor aslında. Servisçiler var, kantinler var, öğrenci kıyafetleri var, kırtasiyeciler var vesaire. Pek çok alanda birbirine bağlı bir sektör ve bunların hepsi, okulların açılmasına bağlı olarak hayatiyetini devam ettirebilecek olan sektörler. İnşallah eylül ayından itibaren düzelir ve normale döneriz" dedi.

Kaynak: Habermetre